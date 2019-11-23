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Знаменитый актер спас жизнь беспечному Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо. Фото: www.globallookpress.com
Оказывается, не все актеры способны самостоятельно позаботиться о своей безопасности. Известный голливудский артист Эдвард Нортон рассказал, как ему пришлось спасать жизнь беспечному Леонардо Ди Каприо.
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В эфире телешоу Джонатана Росса артист припомнил инцидент, который произошел во время съемок очередной кинокартины на Галапагосских островах. В 2010 году оба голливудских красавца решили передохнуть и занялись подводным плаванием. С ними был опытный инструктор, однако это не спасло звезду "Титаника" от беды.

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 Леонардо Вильгельм Ди Каприо

Леонардо Вильгельм Ди Каприо актер

"Мы занимались подводным плаванием вместе с известным океанологом Сильвией Эрл. Я давно знаю Лео, поэтому был в курсе, что он с детства сходит с ума по животным. Когда под нами проплыли пятнистые скаты, он последовал за ними, чтобы снять их", – цитирует Нортона издание Mirror.

Эдвард много лет занимается дайвингом. По словам звезды голливудского кинематографа, ему это приносит удовольствие. Разумеется, что на протяжении многих лет преданный своему увлечению актер не мог не заметить, что с его товарищем происходит нечто странное под водой.

"Я занимаюсь дайвингом с 16 лет, поэтому когда посмотрел на часы, понял, что нам пора на берег. Тем более, что я заметил, как Лео начинал подниматься вверх и вниз – это нехороший признак. Я поплыл за ним. У него мог закончится кислород, и это почти произошло", – подчеркнул актер.

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Публикация от Leonardo Dicaprio (@leodicaprio3542)

Ранее режиссер Фишер Стивенс уже рассказывал об этом случае. Однако тогда он преподнес инцидент так, будто бы у Леонардо произошла утечка кислорода и он потерял сознание. Нортон поспешил успокоить фанатов и заявил, что на самом деле ситуация была куда прозаичнее: "В этой истории есть доля правды, но ее тогда раздули больше, чем она того заслуживает".

Автор: 23 ноября 2019, 02:10
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