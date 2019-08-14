Ди Каприо назвал свою самую постыдную роль

Обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо назвал свою провальную роль в карьере, за которую ему до сих пор стыдно. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ИА Nation News.
Актеру неловко за работу в фильме "Кафе "Донс Плам", где он снимался вместе с Тоби Магуайром. Фильм вышел в 1995 году. Ди Каприо сыграл грубияна Дерека. Он признался, что учил текст всего одну ночь и воспринимал участие в этих съемках как одолжение, пишет РИА ФАН.
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