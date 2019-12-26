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"Держите себя в руках": строгий Лазарев возбудил россиян

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Певец Сергей Лазарев известен как один из самых привлекательных представителей мужского пола в мире отечественного шоу-бизнеса. Поклонницы пришли в экстаз от его нового снимка.
прочитано 778 раз

Тот факт, что артист нередко публикует горячие снимки на ночь глядя, давно не удивляет фанатов. Многие привыкли, что любимый артист частенько желает поклонникам приятных снов, выкладывая такие фото, что большая часть аудитории Лазарева думает вовсе не о том, как бы отправиться в теплую постельку.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Вот и в этот раз знаменитость решила порадовать преданных фанатов, пишет "Экспресс газета". На сон грядущий звезда отечественного шоу-бизнеса показала поклонникам, как правильно носить смокинг. Сергей предстал в брутальном образе строгого аристократа. Он надел черный пиджак с атласными лацканами. Наряд он дополнил галстуком-бабочкой.

Разумеется, подписчики Лазарева не смогли пройти мимо столь притягательного снимка. Они принялись наперебой писать комплименты в адрес знаменитости, а публикация набрала более 55 тысяч лайков менее, чем за сутки.

"ДЕРЖИТЕ СЕБЯ В РУКАХ🔥🔥🔥😍😍😍😂😂😂🔥🔥", "Оййй😍😍😍что за красивчик🔥уфффф", " О боже какой мужчина 😍", " блин вы такой дэдди.......", " С таким взглядом ... вечер может стать не просто хорошим...😂😂😂😊😊😊 (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметили восторженные комментаторы.

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Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Автор: 26 декабря 2019, 09:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Моя жизнь переменилась": Лазарев попрощался с Москвой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВЕСЬ НАРОД
Ответить
Россиян <цензура> заднеприводные НЕ возбуждают!!!
1

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