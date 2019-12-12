Быстрый набор веса поставит крест на карьере Боярской

Актрисе посоветовали всерьез обратить внимание на свое здоровье. Елизавета Боярская может резко располнеть.

"Елизавета достаточно вольная и взбалмошная девица, она мстительна и своенравна, поэтому все мужчины, которые ей досаждали в жизни, за это поплатились. Кажется, будто бы знаменитая дочь Д’Артаньяна счастлива в браке. Но будущий год не будет спокойным для популярной актрисы", – сказала "Дни.ру" экстрасенс, таролог Галина Янко. Гадалка увидела, что в 2020 году Боярскую ожидают большие проблемы с работой.

Звезду почти не будут приглашать сниматься, а если какая-то работа все же подвернется, контракты вряд ли можно будет назвать выгодными. "Здоровье ей нужно свое будет беречь. Особенно смотреть за работой гормональной системы. Есть риск быстрого набора веса, что еще больше повлияет на карьеру", – предупредила экстрасенс.

Таролог предположила, что в семье артистки не все гладко. "Елизавета властная женщина и имеет приличное состояние, в чем всегда упрекает своего мужа. Кстати, споры о финансах всегда присутствовали в отношениях пары, и вряд ли это укрепляет звездный союз", – считает Янко.

"Я вижу, что Елизавета Боярская проживет долгую и насыщенную жизнь. Но если она не будет верить в судьбоносные знаки, то может остаться ни с чем к пятидесяти годам", – резюмировала Янко.