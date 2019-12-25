Состояние Галины Волчек резко ухудшилось

Неутешительные новости о Галине Волчек распространил телеграм-канал Mash. По их данным, состояние здоровья артистки вызывает еще большие опасения, чем накануне. Это связано с развитием пневмонии. К тому же к этому диагнозу добавился ателектаз – спадение доли легкого. То есть, как утверждает источник, у артистки идет разрушение тканей легких, в них увеличивается количество жидкости.
Галина Волчек все еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние оценивается как крайне тяжелое, а сейчас оно и вовсе нестабильно.
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