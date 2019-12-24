Известный певец перекрыл движение в центре Москвы в час пик ради съемок клипа

Известного музыканта судят за то, что он перекрыл движение на Новом Арбате в час пик ради съемок своего клипа. Речь идет о рэп-исполнителе Ziroy.
Он посчитал, что вправе перекрыть улицу в центре города ради своего творчества. Это является административным правонарушением. Парень пришел с повинной в полицию, готов понести наказание за содеянное. Говорит, что знал, что поступает плохо и его могут наказать. Сейчас он задержан, дело передано в суд, пишет телеграм-канал "Hue".
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