"Лишь бы хороший был человек": 55-летняя Гулькина о состоятельном любовнике

Экс-солистка прославленной группы "Мираж" Наталия Гулькина откровенно пообщалась с корреспондентом "Дни.ру". Звезда призналась, что в скором времени в ее жизни произойдут перемены.

"Знаете, обещали мне, во всяком случае звезды говорят так, что в этом году я должна встретить своего мужчину. Вы знаете, я такой человек, я могу и подождать. Лишь бы хороший был человек", – поведала Наталия Гулькина.

Артистка отметила, что не против если ее новый любовник будет состоявшимся и состоятельным. Гулькина не скрывает, что и сама материально хорошо обеспечена. "Я богата душой, понимаете", – улыбнулась экс-солистка группы "Мираж".

После Наталия Гулькина рассказала о детях. По словам артистки, ее отпрыски, Алексей и Яна, уже живут самостоятельно: учатся и работают. В этом году младшая наследница звезды отпраздновала 20-летие. Девушка увлекается психологией.

Гулькина призналась, что отпрыскам ее звездный статус жизнь не упрощает. Между тем звезда не скрывает, что дети когда-то пользовались ее связями.

"Раньше да, а сейчас я ничем им не помогаю. Они сами все делают", – сказала Наталия Гулькина.

Напомним, знаменитая вокалистка четыре раза была замужем. Первым избранником звезды группы "Мираж" был Николай Гулькин. В браке, который оказался недолгим, родился первенец артистки Алексей. Во второй раз Наталия Гулькина пошла под венец с концертным директором Константином Терентьевым. Мужчина умер от инсульта, уже после развода с певицей.

Не сложился и третий брак вокалистки с руководителем и танцором шоу-балета "Street Jazz" Сергеем Мандриком. В этом союзе у звезды появилась дочь Яна. В четвертый раз в ЗАГС Наталия Гулькина отправилась с врачом-педиатром Сергеем Реутовым. Спустя два года после свадьбы пара распалась.