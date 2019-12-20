Известный актер бросил дочь из-за измены жены

61-летний актер встретился на программе со своей дочерью. Узнав об изменах его бывшей жены и матери девушки, Валерий заподозрил, что не является отцом Александры.
Актер из сериала "Ивановы-Ивановы" рассказал, что Саша родилась в браке с Ольгой. Супруги развелись в 2006 году из-за измен женщины. Узнав о предательстве избранницы, Валерий решил, что Александра не может быть его дочерью. Он разорвал все связи с девушкой и вот уже 13 лет не общается с ней.
Увидев 25-летнюю Александру в студии, мужчина решил оправдаться. "Я всегда считал, что ты моя дочь, но после развода у меня появились сомнения в этом", – заявила звезда сериала "Ивановы-Ивановы".
Девушка призналась, что все это время ей очень не хватало отца. Она не понимает, что должно произойти, чтобы бросить ребенка.
Оказалось, у Новикова есть еще одна дочь – десятилетняя Яна. Девочку родила экс-возлюбленная актера Екатерина Денисова. В жизни младшей наследницы артист сериала "Ивановы-Ивановы" также не принимал участия.
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