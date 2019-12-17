Опубликовано фото живой Аллы Вербер

Правда, теперь в сети появилось ее фото – еще живой и невредимой. Оно было сделано примерно за месяц до кончины знаменитости. Стоит заметить, что Алла прекрасно разбиралась в моде и всегда подбирала для себя наряды, выгодно подчеркивающие достоинства ее фигуры. Нередко она делилась с подписчиками советами по подбору одежды.
На снимке она предстала в одном из любимых платьев. Родные Вербер, кто сейчас ведет ее страницу, подписали пост так: "Одеваюсь я минут за десять, поскольку давно нашла свой стиль — назовем его условно "истинная итальянка". Так что едва ли вас удивит, что у меня около ста платьев Dolce & Gabbana" – Алла Вербер". (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.)
Поклонники в свою очередь, отдавая дань памяти почившей знаменитости, отметили, что наряд ей невероятно шел. Цветастое платье прекрасно подчеркнуло линию талии Аллы, а также пышные бедра и большую грудь.
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