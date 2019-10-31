87-летняя мать умершей Аллы Вербер в плачевном состоянии

Девушка опубликовала очень трогательный и полный горя и потери текст. Прежде всего, она выразила благодарность всем тем, кто поддержал ее в трудную минуту."Несколько месяцев мне было сложно что-то опубликовать и поделиться своими мыслями, но сейчас пора начать новую главу в моем "Инстаграме". Мне бы хотелось делиться с вами интересными моментами своей жизни, так, как это привыкла делать моя мама", – призналась Екатерина Вербер.
Она рассказала, как сейчас себя чувствует мать Аллы Вербер Татьяна Абрамовна. Судя по ее словам, пенсионерка в плачевном состоянии. "Пережить своего ребенка – это самое большое горе. Бабушке 87 лет, у нее началась сильная депрессия, и ей, как никогда, нужно внимание и поддержка близких людей", – поделилась Екатерина.
"Я, не раздумывая ни минуты, прилетела с детьми в Торонто. У меня нет права сдаваться, только вместе мы сможем преодолеть это горе", – сообщила дочь Аллы Вербер. Подписчики поддержали Екатерину в комментариях.
Также Екатерина рассказала о том, что недавно побывала в Милане, остановившись в отеле, где всегда жила ее мама. По ее словам, все сотрудники, начиная от швейцара, официантов и до менеджера подходили к ней и выражали свои соболезнования.
Напомним, фешн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась 6 августа. Работница элитного магазина была другом для столичной элиты и звезд шоу-бизнеса. Причиной смерти стал, стал менингококковый сепсис. Аллу Константиновну похоронили в Торонто, где она провела часть своей жизни.
Популярные темы форума
Кто начал срчн на ыоруме?
Дочки ....матери
Педофилы
Застал сына с парнем
Лиона!
Посоветуйте хорошую книгу
Рабыня Изаура
Имя для кота
Умертвить Бузову и геев
Ну,что СССР признали ,что допустили ошибку ,развалив страну!