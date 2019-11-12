"Взгляд острый и тревожный": исхудавшая Боярская вызвала оторопь

Знаменитость опубликовала в "Инстаграме" свежий черно-белый снимок. Елизавета Боярская запечатлена крупным планом. Артистка сильно похудела.
Пользователи Сети обратили внимание на выделяющиеся скулы звезды. Многие спросили, куда делись ее очаровательные щечки с ямочками. Подписчики призвали актрису больше не худеть.
"@Таким фото можно и Дракулу убить 😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Чужая какая то", "Взгляд острый и тревожный", "Красавица! Но ооочнь худенькая😊У Вас время хоть на покушать остается?😊🙈", "О господи", "Какие скулы 😍", "Я листала ленту и испугалась😂 🤗", "Совсем не похожа на ту Лизавету...))))!", "Ой, нет.....если это не новая роль", "Где наша Лиза с ямочками на щеках. Кто это?", "Анорексия???", "Похудела очень, хотите стать как все анорексичные?", "Не узнала) непривычно)", "Не стоит так сильно худеть, пропадает индивидуальность", – рассудили интернет-обыватели.
Напомним, что в декабре 2018 года Елизавета Боярская стала матерью во второй раз. Знаменитость подарила сына Григория супругу Максиму Матвееву. К слову, первенца артистки и ее мужа зовут Андрей.
Через месяц после родов Елизавета Боярская вернулась на сцену. Актриса пытается совместить работу и материнство. Знаменитость признается, что крайне сложно везде успевать, в последнее время она сильно устает, однако жертвовать карьерой ради семьи не хочет.
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