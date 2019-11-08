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Оголившийся Билан довел народ до экстаза

Дима Билан. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ровно восемь месяцев прошло со дня московской премьеры программы "Планета Билан". Тогда он выступал на стадионе "ВТБ-Арена". Теперь же обновленную версию грандиозного шоу показал в "Крокусе". Два дня аншлагов – это дорогого стоит. Корреспондент "Дни.ру" оценил представление.
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Имя Димы Билана – синоним качества, профессионализма и самоотдачи. Он работает только вживую, его дыхание не срывается во время пения в сочетании со сложной хореографией, хотя даже у Мадонны с этим проблемы. Каждая программа – это всегда стильное и дорогое шоу, превосходящее по размаху задумки иных мировых звезд. 

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Дима Билан

Дима Билан певец, актер

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Во многом высота артиста – заслуга его продюсера Яны Рудковской, которая всегда держит нос по ветру и следит за актуальными трендами в музыке, звучании, сценографии. "Я за Диму любого порву, – говорит она. – У нас не только и не столько деловой союз, сколько давняя, многолетняя дружба. Мы знаем друг о друге все. Больше, чем кто-либо".

Сама Алла Пугачева среди его поклонников. Пять лет назад – тоже в "Крокусе" – она аплодировала Билану, потом не раз поддерживала в социальных сетях. А тот назвал Примадонну великой русской актрисой и представил на "Планете" ремейк ее песни 1976 года "Не отрекаются любя" на стихи Вероники Тушновой.

В свое время композитор Марк Минков благословил артиста на ее исполнение. В его устах она обрела новые краски, новые смыслы и акценты. Как и песня Ирины Аллегровой "Я тебя отвоюю", которая тоже прозвучала в этот вечер. Билан подарил этому хиту 1993 года вторую жизнь. 

На февральском концерте он представил посвящение Уитни Хьюстон, пояснив, что в 2009 году должен был выступать у нее на разогреве в Москве. "У меня был какой-то дикий гастрольный график, но я все отменил, чтобы подготовиться, – признался Дима. – Все, чего я просил от организаторов концерта, чтобы Хьюстон уделила мне минуту и благословила на это выступление. Мне было отказано. Тогда я в сердцах отказался выйти на сцену. До сих пор не могу себе этого простить, эта боль со мной всю жизнь". 

В этот раз от указанного номера артист отказался, зато спел легендарную "Траву у дома" вместе с гостями вечера – группой "Земляне". Ну а завершил Билан тему ретро своим главным хитом 2019 года "Про белые розы". Он давно хотел попробовать себя в той стилистике, поэтому при записи пользовался ламповыми усилителями и магнитной пленкой: звук напоминал тот, что был в конце 80-х годов прошлого века.

Половина "Крокуса" в тот вечер была отдана под танцевальный партер, где собрались поклонники, приезжающие на выступления Димы регулярно. В благодарность за верность артист расстегнул рубашку и устремился в народ, чем довел фанаток до экстаза. "Как у вас тут пахнет потом! Прямо как у нас на сцене", – подметил Билан, оказавшись в толпе. 

Он вообще много общался с публикой, хотя и шутил порой, что называется, на грани. "Хочется смотреть на вас трезвыми глазами", – улыбнулся Дима, сделав глоток воды. Многие сразу вспомнили августовский скандал в Самаре. "Да уж, покуролесил я!" – сказал артист.

За простоту, самоиронию, способность признавать ошибки его и любят. А еще за образованность и интеллигентность, которые очень чувствуются. И, конечно, за песни: к 37 годам Дима Билан стал одним из самых востребованных и дорогих российских артистов из первого эшелона наряду с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Светланой Лободой и Сергеем Лазаревым.

Автор: 8 ноября 2019, 12:00
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