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"Не могу представить, как делить любовь на двоих": звезда "Дома-2" о пополнении в семье

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель. Фото: instagram.com/olyarapunzel
Участники "Дома-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко станут родителями во второй раз. Об этом они сообщили на своих страницах в "Инстаграме". 
прочитано 447 раз

Дмитрий признался, что они с женой долго думали, стоит ли рассказывать сейчас или еще подождать. Однако пара все же решилась раскрыть свой секрет и попросила подписчиков просто порадоваться вместе с ними.

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Ольга Рапунцель участница реалити-шоу "Дом-2"

"Вот это новость 👨‍👩‍👧❤️! Мы долго думали, переживали и не решались рассказать об этом. Любовь творит чудеса. Правда, я вообще представить не могу, каково это – делить любовь на двоих деток", – написал Дмитренко.

Ольга также разместила в "Инстаграме" пост, в котором рассказала о своем положении. Она поблагодарила всех тех, кто счастлив вместе с ними. "Поздравляем! Но животик мы давно заметили", – написал один из подписчиков звездной пары.

Ранее поклонники реалити-шоу обратили внимание, что Ольга начала меняться, и предположили, что супруги скоро еще раз станут родителями. Любопытствовали и участники "Дома-2", однако супруги не захотели признаваться.

Автор: 7 ноября 2019, 14:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви беременной звезды "Дома-2" закончилась крахом

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