Сестра Влада Топалова взмолилась о помощи после происшествия с машиной

Неизвестные украли фару и зеркало с Porsche Panamera, который принадлежит Алине Несон, сестре Влада Топалова. Смелые воришки сняли детали с авто, припаркованного в центре Москвы.
Как сообщает Life, в полицию Алина обратилась еще 27 октября. По ее словам, сумма ущерба составила порядка 120 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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