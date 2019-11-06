"Хотелось всегда второго": Наташа Королева потеряла ребенка

Наташа Королева дала откровенное интервью. Певица рассказала, как из-за секс-скандала, разгоревшегося в Сети, потеряла ребенка.

В 2015 году Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко оказались в непростой ситуации. Фотографии интимного содержания, на которых были певица и ее муж, стали общедоступны. Звезд обвинили в распространении порнографии. В эфире ютуб-шоу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ" Королева рассказала, как на самом деле личные кадры попали в Интернет.

"Там было две волны этой истории. Первая волна, когда украли телефон и начали нас шантажировать. По почте начали приходить письма", – вспомнила Наталья.

За фотографии злоумышленники попросили у Королевой и Глушко сто тысяч долларов. Звезды платить отказались. Не добившись желаемого, преступники продали кадры популярному печатному изданию всего за пять тысяч долларов.

После того, как пресса обнародовала интимные снимки, звездная чета обратилась в суд. Фемида стала на сторону Королевой и Глушко. Издание выплатило знаменитостям "смешную" компенсацию – 50 тысяч рублей.

По словам Королевой, она тяжело переживала секс-скандал. Из-за стресса у артистки начались проблемы со здоровьем. Звезда долго лечилась, посещала психотерапевта.

"Как только мы выиграли все эти суды пошла вторая волна. Тут вышел на арену товарищ Милонов (Депутат Государственной думы Виталий Милонов – здесь и далее прим. ред.)", – продолжила повествование артистка.

По словам Наташи Королевой, Виталий Милонов вспомнил о скандальных снимках через три года после их обнародования. Депутат, не разобравшись, начал травить звезду через СМИ, предлагал лишить ее звания Заслуженной артистки якобы за разврат.

"А в это время я нахожусь в положении. И вот тот нерожденный ребенок – он на совести вот этого человека, тех людей, которые это заварили… Я очень тяжело это пережила… (Сдерживает слезы) Это было трудное испытание, трудное очень… Особенно для меня, остальные как-то полегче", – поделилась Наташа Королева.

Вокалистка сообщила, что находилась тогда на третьем месяце. Поначалу прогнозы врачей были очень позитивными.

"Когда все хорошо, уже бьется сердце. Столько лет мы шли к тому, чтобы… Хотелось всегда второго ребенка. Что мы только не делали: я и подсаживала – не получалось, трубы там смотрели, чистили – вроде бы все нормально, но не происходит. И, вдруг, вот оно, само по себе! Не ждали, не гадали, само по себе такое счастье! И он меня смотрит (врач) и я по его взгляду вижу, что что-то произошло… В этот момент жить уже не хотелось", – поведала Наташа Королева.