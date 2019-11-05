"Лучше точно не будет": сын о неизлечимо больной Маргарите Тереховой

Новый выпуск ток-шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры назывался "Погасшие звезды" и был посвящен знаменитостям, о которых сейчас почти никто не помнит. Вчерашние звезды сегодня в забвении, а кто-то и в нищете. У кого-то это случилось из-за болезни.
Легендарная актриса, звезда фильма "Три мушкетера", воплотившая на экране образ коварной Миледи, Маргарита Терехова уже много лет страдает болезнью Альцгеймера. Из-за недуга, который пока не поддается лечению, 76-летняя артистка не может ходить и стремительно теряет связь с реальностью. За больной актрисой присматривают сиделки и дети: дочь Анна и сын Александр.
На передаче наследник Тереховой рассказал о состоянии именитой матери. Он признался, что сейчас оно стабильно тяжелое. Маргарита Терехова полностью перестала узнавать близких. "Потому что на поздних стадиях болезни. Ничего хорошего сказать нельзя, к сожалению", – объяснил Александр.
По словам сына, Терехова лежит, молчит и не узнает близких. Иногда улыбается. Пока еще аппетит у нее хороший. Недавно артистку положили в больницу, чтобы провести полное обследование. Разумеется, там ее регулярно навещают родственники.
"Песни поют, стихи читают. Ей нужно такое общение, чтобы болезнь не прогрессировала. Она уже не говорит. Прогноз врачей здесь один – лучше точно не будет", – заключил сын актрисы.
О том, чтобы показать Маргариту Терехову в ее нынешнем состоянии, и речи не идет. Александр объяснил: "Великая актриса заслуживает, чтобы ее все запомнили блистательной, молодой и красивой. Поэтому мы и не хотим ее показывать".
Популярные темы форума
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Умертвить Бузову и геев
Узнала что в садике бьют
Имя для кота
Вы письку показывали свою?
Застала дочь с собакой
Опять концерт Пугачевой. Да когда же она уже перестанет хрипеть на сцене и свалит!
Что вы думаете про Максима Фадеева?
Месячные не идут 2 месяца
Все, кто пишет на этом форуме, админы!