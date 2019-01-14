"Прикована к постели": народ спасает умирающую Терехову
В понедельник, 14 января, на сайте организации появился пост с просьбой о помощи. Маргарита Терехова нуждается в дорогих лекарствах и уходе. Близкие изо всех сил стараются поддерживать здоровье артистки, но им не хватает средств. К сообщению они прикрепили банковские реквизиты, чтобы все неравнодушные могли прислать определенную сумму.
"Она прикована к постели, и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние. Семья по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это катастрофически не хватает. Если у вас есть возможность, будем благодарны за перечисление любой суммы!" – написали представители Союза кинематографистов.
Ранее дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии актрисы в эфире передачи "Эксклюзив" на Первом канале. Она сообщила, что артистка практически не ходит и не говорит. По словам Анны, ее мать часто не понимает, где находится. Сейчас Терехова живет в своей небольшой двухкомнатной квартире в Москве. За ней ухаживают ее дети и две сводные сестры.
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