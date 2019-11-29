Разбой: известную певицу скрутили на Красной площади

За яркой и насыщенной жизнью девушки в ее "Инстаграм" ежедневно следят три миллиона подписчиков. Однако 28 ноября преданных фолловеров Алина Ботановна заставила изрядно поволноваться. Она выложила в "Сторис" видео, на котором показала, что находится в полиции.
На ролике продолжительностью всего в несколько секунд в участке полиции Ботановне обещают посадить ее за неприемлемое поведение на 15 суток. Как оказалось, Алина вышла на Красную площадь с плакатом, на котором было фото ее мужа – Артема Левды, и агитировала проголосовать за него на выборах в депутаты.
Как призналась сама Алина Ботановна, это была всего лишь шутка для ее клипа на новый трек "Небезопасно". Сейчас певица находится дома. Стражи порядка пошли ей на встречу и сняли с нее обвинения.
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