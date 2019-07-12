Организовавшего секс-секту знаменитого певца арестовали за детскую порнографию

Секс-скандал с американским певцом R. Kelly набирает обороты. Исполнителю предъявили новые обвинения, которые связаны с детской порнографией и уклонением от правосудия.
Вечером 11 июля артист был арестован в Чикаго. Обвинение против R. Kelly включает в себя 13 пунктов, пишет телеканал "360". Правоохранительные органы вновь обратили внимание на певца после того, как в январе 2019 года вышел масштабный документальный фильм "Пережить R. Kelly". В нем множество девушек рассказывают, что стали жертвами абьюза и совращения со стороны R. Kelly. По их словам, певец организовал секту, в которую вербует поклонниц. Доверчивые девушки, желая построить карьеру певицы, живут в резиденции обладателя "Грэмми", ублажают его и выполняют любые указания. Принимать пищу и заниматься личными делами они могут лишь с разрешения "папочки", а за провинности предусмотрены наказания. Многие не могут поверить, что R. Kelly способен на подобное, ведь его песни, наполненные жизнеутверждающими лейтмотивами, исполняют в церквях и на праздниках в кругу семьи.
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