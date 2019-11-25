Анна Семенович о романе со звездой "Дома-2"

Стоило Анне Семенович сообщить некоторые подробности своего романа с неким мужчиной, как репортеры выяснили, что им якобы является бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Арсений Ефименков. Певица прокомментировала эти данные.

Анна Семенович дала откровенное интервью Лере Кудрявцевой в телешоу "Секрет на миллион". Сексапильная исполнительница призналась, что счастлива в любви. "Я стала какой-то суеверной, поэтому пока все держу в тайне. Но хочу сказать одно: он моложе меня на семь лет. Мы вместе около года. Только сейчас я поняла, что хочу стать мамой", – призналась Анна Семенович. Певица, тем не менее, не стала называть имени избранника, чем чрезвычайно распалила любопытство журналистов и заинтересованной общественности.

Некоторые репортеры подсуетились и назвали любовником артистки бывшего участника скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Арсения Ефименкова. Тот якобы опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" совместную фотографию с Анной, назвав "своей певичкой".

Представители СМИ связались с Семенович, чтобы та расставила все точки над i. Артистка опровергла информацию о романе со звездой телепроекта. "Это полный бред. Я даже не знаю, кто там на "Доме-2" снимается. Но личность своего избранника раскрывать не буду", – цитирует Анну Семенович Starhit.

Журналисты позвонили и самому Арсению Ефименкову. Тот тоже открестился от романа с Анной Семенович. "Прекратите, это ерунда. Даже не пойму, откуда эта информация", – заявил он. Интересно, что вскоре после возникновения шумихи пропала публикация, да и сам аккаунт бывшего участника "Дома-2". Напомним, что на телепроект Арсений Ефименков пришел в 2015 году. Тогда он пытался "строить любовь" с Анной Беляковой. Они то ссорились, то мирились. В итоге Ефименков покинул реалити-шоу, устав от накала страстей.