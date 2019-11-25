Анна Семенович о романе со звездой "Дома-2"

Анна Семенович дала откровенное интервью Лере Кудрявцевой в телешоу "Секрет на миллион". Сексапильная исполнительница призналась, что счастлива в любви. "Я стала какой-то суеверной, поэтому пока все держу в тайне. Но хочу сказать одно: он моложе меня на семь лет. Мы вместе около года. Только сейчас я поняла, что хочу стать мамой", – призналась Анна Семенович. Певица, тем не менее, не стала называть имени избранника, чем чрезвычайно распалила любопытство журналистов и заинтересованной общественности.
Некоторые репортеры подсуетились и назвали любовником артистки бывшего участника скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Арсения Ефименкова. Тот якобы опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" совместную фотографию с Анной, назвав "своей певичкой".
Представители СМИ связались с Семенович, чтобы та расставила все точки над i. Артистка опровергла информацию о романе со звездой телепроекта. "Это полный бред. Я даже не знаю, кто там на "Доме-2" снимается. Но личность своего избранника раскрывать не буду", – цитирует Анну Семенович Starhit.
Журналисты позвонили и самому Арсению Ефименкову. Тот тоже открестился от романа с Анной Семенович. "Прекратите, это ерунда. Даже не пойму, откуда эта информация", – заявил он. Интересно, что вскоре после возникновения шумихи пропала публикация, да и сам аккаунт бывшего участника "Дома-2". Напомним, что на телепроект Арсений Ефименков пришел в 2015 году. Тогда он пытался "строить любовь" с Анной Беляковой. Они то ссорились, то мирились. В итоге Ефименков покинул реалити-шоу, устав от накала страстей.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
С китайцем или с негром?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!