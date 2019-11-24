"Обделен с рождения": Семенович высказалась о сыне Шепелева

Отец покойной Жанны Фриске Владимир Борисович не оставляет надежды на то, что телеведущий разрешит ему видеться с внуком Платоном. Анна Семенович поддержала родственников исполнительницы.
Звезда также, как и близкие Фриске, не понимает, почему Дмитрий Шепелев не разрешает семье артистки видеться с внуком. Она считает, что невеста шоумена Екатерина Тулупова должна повлиять на ситуацию.
"Если новая девушка Дмитрия умная женщина, если она будет хорошо относиться к Платону, она должна понимать, что нельзя отрывать у ребенка половину его жизни. Мальчик должен расти в определенной атмосфере любви, он и так обделен с рождения – он без матери", – высказалась в беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой Анна Семенович. По ее словам, Екатерина как-то должна посодействовать тому, чтобы Платон виделся с бабушкой, дедушкой и тетей.
Напомним, ранее появилась информация о том, что 36-летний Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой. Первые слухи об отношениях возлюбленных появились в 2017 году, через два года после смерти Жанны Фриске от рака.
Как писали "Дни.ру", ранее Анна Семенович призналась, что в ее жизни были разные ухажеры: добрые, заботливые, верные. Однако побывать замужем певице пока не довелось. Но о том, что засиделась в девках, Анна Семенович не жалеет, она с позитивом смотрит в будущее.
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