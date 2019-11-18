Селин Дион раскрыла секрет гибели героя из "Титаника"

Певица Селин Дион во время визита в студию Джимми Фэллона высказала свое мнение относительно причин смерти Джека. Его сыграл знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо.
Исполнительница считает, что у парня не было ни малейшего шанса выжить в сложившихся обстоятельствах. Во-первых, он замерз и устал, не мог даже пошевелиться. Поэтому сил забраться на дверь, где находилась его возлюбленная Роуз, у него явно не было. Во-вторых, там просто не хваило бы места для двоих.
Артистка также отметила, что авторы могли бы написать еще один сценарий и снять вторую часть фильма. Показать зрителю, чем бы все обернулось, если бы девушка уступила парню место на двери.
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