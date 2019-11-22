Известный певец загремел в больницу в неадекватном состоянии

Курьезный инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Музыканта госпитализировали после того, как тот вызвал к себе домой полицейских, заявив о взломе и ограблении.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка и обнаружили, что вызов оказался ложным. При этом они заметили при этом неадекватное поведение звезды. Френчу Монтане вызвали врачей, и он был доставлен в госпиталь долины Сан-Фернандо, сообщает TMZ.
Напомним, 18 ноября темнокожий рэпер Уильям Адамс, фронтмен группы Black Eyed Peas, рассказал о вызвавшей из-за него полицию стюардессе. Женщине якобы не понравилось, что музыкант игнорировал ее просьбы.
Френч Монтана – американский рэпер, родившийся в Марокко. Является основателем и главным исполнительным директором Cocaine City Records. В 2012 году подписал контракт с Maybach Music Group и Bad Boy Records. Известен своими совместными работами с Max B, а в последнее время с Риком Россом и его группой Coke Boys.
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