Известного рэпера избили в столичном клубе

Российский рэпер Саша Скул сломал нос в столичном клубе на Кутузовском проспекте. Инцидент произошел 28 апреля.
Пострадавший сразу же обратился помощью к медикам. Музыкант признался, что не смог вспомнить, как именно получил травму, потому что в тот день много выпил. Артист предположил, что мог оступиться в клубе и удариться лицом о пол.
Характер травмы вызвали сомнения у врачей, и они обратились в полицию. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, передает "Комсомольская правда".
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