Алексей Чадов поведал об отношениях с братом

Оказалось, что братья до сих пор соперничают между собой. Тем не менее, Алексей утверждает, что ему проще. Ему для движения вперед конкуренция не нужна. А вот для Андрея этот вопрос на сегодняшний день актуален.
"Я могу в сторонке постоять, меня мотивируют другие вещи. Например, чужой успех. Я не страдаю завистью", – признался Чадов-младший на "Морозова ХЗ-шоу" радио Energy.
Звезда отметил, что они никогда не обсуждали эту тему между собой. Но он все-равно уверен, что нотки зависти у ближайшего родственника по отношению к нему присутствуют.
"Это мешает существовать в полноценной гармонии", – утверждает знаменитость.
Но несмотря ни на что у братьев Чадовых очень теплые отношения. По словам Алексея, они искренне нуждаются друг в друге. Поэтому очень часто видятся.
Актер даже рассказал об их любимом совместном времяпрепровождении. Оказалось, родственники обожают жарить в лесу шашлык и собирать грибы.
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