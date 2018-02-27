Чадов и Дитковските оказались в тяжелой ситуации

Российские актеры Алексей Чадов и Агния Дитковските воссоединились для участия в новом реалити-шоу. Бывшие супруги и их сынишка провели полтора месяца на Шри-Ланке.



Звезды выступили в качестве ведущих проекта одного из федеральных каналов, ведь их пара как нельзя лучше олицетворяет главную идею телешоу: несмотря на разлад, родители должны оставаться друзьями и быть заодно в вопросах воспитания своего ребенка. "Мы с Агнией давно являемся союзниками и можем поделиться опытом. В какой-то период жизни тоже оказались в непростой ситуации и прошли долгий путь от безумного счастья и свадьбы до развода. Особенно это тяжело, когда есть ребенок", – рассказал журналистам StarHit Алексей.

Ради своего сына Федора актеры очень много времени проводят вместе, например, часто выезжают в отпуск втроем. Звезды даже играют в одном спектакле "Незнакомка", чтобы иметь возможность брать ребенка на гастроли.

"Феде надо подрасти. А пока мы так выстроили отношения, что у него нет ощущения, что мы существуем отдельно. Он думает, что мама и папа просто много работают", – поделился Чадов.

Роман Агнии и Алексея начался в 2006 году, после знакомства актеров на съемочной площадке фильма "Жара". В 2009-м они расстались, но спустя три года возобновили отношения. В августе 2012-го Чадов и Дитковските поженились, а 5 июня 2014 года у них родился сын. В 2015-м пара объявила о разрыве, но окончательно расторгла брак спустя два года, в июле 2017-го.





Как писали Dni.Ru, на официальном сайте мирового суда столичного района Солнцево отмечалось, что Агния Дитковските первой сделала шаг к разводу. При этом актеры решили не рвать отношения ради общего ребенка.