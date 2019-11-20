"Он очень плох": известную певицу не пускают к больному Гафту

Власову и Гафта объединяет долгая дружба. Молодую певицу и пожилого актера несколько лет назад познакомил педагог ГИТИСа Владимир Алексеевич Андреев.
Наталия легко нашла общий язык с Валентином Иосифовичем. По словам вокалистки, несмотря на огромную разницу в возрасте, она и звезда советского кино оказались "на одной волне". Власова благодарит судьбу за то, что та свела ее с таким выдающимся человеком как Гафт.
"Я не чувствовала этого возрастного разлета. Мне все время казалось, что я могу с ним говорить сутками", – отметила знаменитость в интервью "Дни.ру".
В знак особого расположения Валентин Иосифович подарил певице сборник собственных стихов. Книга вдохновила Власову на написание пяти новых песен.
"Он услышал песни и предложил мне работать на его концертах. И мы на протяжении двух или трех лет выступали вместе", – поделилась артистка.
Наталия Власова рассказала, что сейчас с Валентином Иосифовичем у нее нет связи. Гафт нездоров. Певица хотела бы навестить друга в больнице, но к пожилому актеру пускают только близких.
"Сегодня он очень плох. К нему нельзя. Он с июля месяца в больнице", – сказала Наталия.
Напомним, о срочной госпитализации Валентина Гафта стало известно минувшим летом. Как сообщали СМИ, артиста доставили в больницу в тяжелом состоянии. У 84-летнего артиста был инсульт. Медикам удалось спасти знаменитость. Когда народный артист России пошел на поправку, его перевели в другую клинику для реабилитации.
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