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Российская модель вышла замуж за известного футболиста

Екатерина Дорожко. Фото: instagram.com/dorozhko
Русская модель Екатерина Дорожко поделилась радостной новостью на своей странице в социальной сети Инстаграм. Девушка официально лишилась статуса холостячки. 
прочитано 411 раз

В аккаунте модели появились свадебные снимки. Ее избранником стал нападающий бразильского футбольного клуба "Палмейрас" Луиз Адриану.

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На фотографиях новоиспеченные супруги буквально светятся от счастья. На одном из кадров они заливисто смеются и брызгают во все стороны шампанским, на другом спортсмен держит любимую на руках, а на третьем они запечатлены вместе с домашними питомцами – с двумя милыми щенками. "Можете нас поздравить", – написала светская львица.

Поклонники наперебой стали оставлять пожелания молодым, сообщает Пятый канал. "Ура!!! Совет да любовь! Гармонии и взаимопонимания! Страсти и позитива", "Ребята, вы потрясающие", "Такие вы милые🥰😘 Счастья вам💑", "Катя, поздравляю! Берегите друг друга!" – написали фанаты.

"Уже не терпится посмотреть на ваших детишек!" – заявил фолловер.

Адриану тоже опубликовал в своем аккаунте фото со свадьбы. "Сегодня был очень важный день, мечта сбылась! Я люблю тебя @dorozhko💍", – публично признался футболист модели в своих чувствах.

15 ноября 2019, 11:51
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Сборная России обыграла Египет на ЧМ: как это было

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какое прекрасное лицо. Впервые вижу как картина.
1

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