Российская модель вышла замуж за известного футболиста

В аккаунте модели появились свадебные снимки. Ее избранником стал нападающий бразильского футбольного клуба "Палмейрас" Луиз Адриану.
На фотографиях новоиспеченные супруги буквально светятся от счастья. На одном из кадров они заливисто смеются и брызгают во все стороны шампанским, на другом спортсмен держит любимую на руках, а на третьем они запечатлены вместе с домашними питомцами – с двумя милыми щенками. "Можете нас поздравить", – написала светская львица.
Поклонники наперебой стали оставлять пожелания молодым, сообщает Пятый канал. "Ура!!! Совет да любовь! Гармонии и взаимопонимания! Страсти и позитива", "Ребята, вы потрясающие", "Такие вы милые🥰😘 Счастья вам💑", "Катя, поздравляю! Берегите друг друга!" – написали фанаты.
"Уже не терпится посмотреть на ваших детишек!" – заявил фолловер.
Адриану тоже опубликовал в своем аккаунте фото со свадьбы. "Сегодня был очень важный день, мечта сбылась! Я люблю тебя @dorozhko💍", – публично признался футболист модели в своих чувствах.
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