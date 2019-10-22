Знаменитый футболист шокировал своей выходкой на матче (видео)

34-летний вратарь "Коньяспора" вышел за пределы штрафной площадки. Отмечается, что это было сделано ради остановки подачи соперника, которая могла бы быть результативной, если бы голкипер не схватил мяч руками, что запрещено правилами спортивных соревнований.
Судья показал вратарю красную карточку, и мужчине пришлось покинуть поле. Это удаление стало самым быстрым в чемпионате Турции.
Stop what you are doing and WATCH this now �� Serkan Kırıntılı broke the record for the earliest sending off ever in Turkish football history when he did this ��♂️��♂️ pic.twitter.com/oCfHLvQYjS— TFTV Turkish-Football (@TurkFootballTV) October 21, 2019
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