Смерть настигла Викторию Карасеву из "Дома-2"

Виктория Карасева (более известная как Тори Карасева) получила известность после того, как снялась в телепроекте "Дом-2". Эффектная брюнетка с неподражаемым тембром голоса строила любовь, регулярно попадая в скандалы на шоу. Однако популярность обрушилась на нее после несчастного случая.
Молодая женщина едва не умерла из-за злосчастного куска пиццы с морепродуктами. Крошечный осколок раковины буквально разрезал пищевод звезды "Дома-2". Карасева была срочно госпитализирована. Она перенесла несколько операций и страшно похудела, получила инвалидность, но все же смогла выкарабкаться и даже засудила ресторан, в котором приготовили смертельно опасное блюдо.
Однако новое несчастье обрушилось на многострадальную Викторию. "Друзья – Умер Папа... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – объявила Карасева на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Она опубликовала собственную фотографию крупным планом. На снимке Виктория запечатлена с опущенными глазами и в темной одежде.
Подписчики немедленно отреагировали на печальную новость. Поклонники выразили соболезнования и слова поддержки Тори. Не осталась в стороне и другая бывшая участница телепроекта Ольга Солнце. "Соболезную Торичка! Держись".
Что касается нашумевшей истории с рестораном, в котором Викторию Карасеву накормили осколком раковины, то, по словам Тори, заведение так и не отдало ей "присужденное". Речь идет о внушительной денежной компенсации.
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