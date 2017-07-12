Кто изуродовал губы Тори Карасевой

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Виктория Карасева недавно напугала пользователей Сети своим исчезновением на два с лишним месяца. Однако девушка вернулась в соцсети и теперь охотно отвечает на вопросы поклонников. Она даже призналась, кто изуродовал ее губы.

Недавно журналисты выяснили, что Виктория рассталась со своим благоверным – актером и певцом Вячеславом Дворецким. Теперь она в одиночку пытается найти свое место под солнцем. Карасева живет в загородном доме и поддерживает связь с поклонниками через Instagram.

Примечательно, что девушка во время интернет-общения с подписчиками не подтвердила информацию о разрыве со Славой. "Вместе почти 10 лет) но все сложно)", – туманно ответила на вопрос о Дворецкове Карасева, намекнув, что еще не все мосты сожжены. Более того, она призналась, что очень хочет детей, но всему свое время.

Многих людей волнует самочувствие Виктории и ее внешность. По первому пункту она отчиталась таким образом: "Научилась Жить с остатками от Здоровья)".

Некоторые отметили пышность и странную, неестественную форму губ брюнетки и заподозрили, что она их подкачала. Некоторым не понравился неровный контур. "С губами что то не так....опять жертва красоты", – неделикатно отметил один из комментаторов. Экс-звезде "Дома-2" пришлось объяснить, что не так с ее лицом.

"Друзья – с губами у Меня ситуация в следующем – в 2008 году Я сделала легкие уколы для увеличения губ (длительность эффекта пол года), но на другой день (будучи на проекте) – Меня ужалила пчела прямо в верхнюю губу", – назвала неожиданного виновного Карасева.

Публикация от Виктория Карасёва (@torikaraseva) Июл 9 2017 в 12:04 PDT

После нападения насекомого Виктории пришлось обратиться к врачу. "Я ездила в клинику, – ответили, что все пройдет, но как понимаю произошла реакция, которая отразилась такой деформацией), – предположила участница телестройки. – Конечно все исправлю, но хочу отдохнуть от операционных вмешательств (последствий посещения ресторана "ильпатио" в результате чего долго боролась за Жизнь и осталась инвалидом 2 гр)".

Публикация от Виктория Карасёва (@torikaraseva) Июл 7 2017 в 12:24 PDT

Тот случай, когда в кафе осколок от ракушки мидии из пиццы поранил Виктории пищевод, наделал в свое время много шума. Кунцевский суд Москвы 22 марта 2011 года взыскал свыше двух миллионов рублей в пользу пострадавшей, ставшей инвалидом. Звезде "Дома-2" удалось восстановить здоровье и научиться заново есть. Однако Карасева до сих продолжает посещать врачей и устранять шрамы от нескольких операций.