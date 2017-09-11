Звезду "Дома-2" Викторию Карасеву позвали на шоу "Голос"

Бывшая участница скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Виктория Карасева начала "стримить" – устраивать представления посредством интернета. Услышав песни в исполнении звезды телестройки, поклонники предложили ей пройти прослушивания на шоу "Голос".

После того, как Виктория Карасева стала инвалидом, о ней мало что известно. Лишь самые преданные поклонники имеют представление, как живет звезда "Дома-2". Однако заведя собственный аккаунт в социальной сети instagram, харизматичная брюнетка раскрыла подробности своей личной жизни для всех желающих.

Так, выяснилось, что Виктория начала "стримить" – она выкладывает видеозаписи, на которых запечатлена исполняющей известные музыкальные композиции и песни собственного сочинения. Голос Карасевой произвел такое неизгладимое впечатление на подписчиков, что они посоветовали ей принять участие в шоу "Голос". "Виктория, а почему вы не идете на проект "Голос"? У вас шикарный голос!!!", "На шоу " ГОЛОС" !! Срочно )", "Градский повернется первый", – выразили свое мнение фанаты.

Однако Виктория не настроена участвовать в шоу на Первом канале. Во всяком случае, в качестве конкурсанта. "Если только – в жюри )))", – коротко ответила Карасева. Затем звезда "Дом-2" развила свою мысль. "Я Делаю – Все правильно ) Никого – не критикую и Себя – корректировать – не позволю ) У Меня Достаточно предложений, которые Меня не устраивают ) А в той " мишуре ", – которая происходит у Нас сейчас – на эстраде – не считаю нужным " вариться " У Меня – Свой Путь и Правда ) + талант, образование, профессионализм, амбиции ) Я – никогда – " прогибаться – ни под кого – не собираюсь " ) И Мои – Я – Оправданы ) уж – поверьте )", – заявила Виктория Карасева.

Публикация от Виктория Карасёва (@torikaraseva) Сен 10 2017 в 6:58 PDT

Другие поклонники поинтересовались, как сейчас себя чувствует бывшая участница реалити-шоу. Вика сообщила, что при росте 170 см она весит 50 килограммов, но ее это устраивает. "Научилась Жить с остатками от Здоровья )", – призналась Виктория.

Напомним, несколько лет назад в кафе осколок от ракушки мидии из пиццы поранил Виктории пищевод. Кунцевский суд Москвы 22 марта 2011 года взыскал свыше двух миллионов рублей в пользу пострадавшей, ставшей инвалидом второй группы. Звезде "Дома-2" удалось восстановить здоровье и научиться заново есть. Однако Карасева до сих продолжает посещать врачей и устранять шрамы от нескольких операций.