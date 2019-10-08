"Мне его заказали": Сафронов оправдался после грандиозного скандала с портретом Шварценеггера

Никас Сафронов втянут в грандиозный скандал. Художник навлек на себя гнев одной из политических партий, написав портрет голливудской звезды Арнольда Шварценеггера.

Как оказалось, руководитель петербуржского отделения коммунистической партии Сергей Малинкович остался недоволен тем, что американской знаменитости в Северной столице устроили радушный прием. На днях легендарный актер выступил там на образовательном форуме.

Малинкович заявил, что Шварценеггер был символом "холодной войны и антисоветчины" и всегда презирал Россию. Досталось от партийного лидера и художнику Никасу Сафронову. Живописец встретился с зарубежной звездой и подарил ей портрет, что по словам коммуниста, роняет честь русского мастера.

Между тем сам Никас Сафронов не понимает недовольства Сергея Малинковича. По словам художника, не стоит отождествлять актера и персонажей, которых он играл в кино. Живописец подчеркнул, что Арнольд Шварценеггер всегда хорошо отзывался о россиянах. Более того, голливудский артист пошел на политический риск, прилетев в Россию. Знаменитость пытается укрепить отношения между нашими странами и показать американскому народу русское гостеприимство.

"Что касается портрета, который я вручил Шварценеггеру в Санкт-Петербурге, то мне его заказали учредители форума. А я, как человек ответственный, всегда выполняю взятые на себя обязательства. Во-вторых, я — художник, который не просто выполняет заказы, а который пишет историю. Я запечатлеваю на своих работах знаковых людей эпохи, нашей с вами эпохи", – оправдался Никас Сафронов в беседе с Sobesednik.ru.

По словам живописца, Арнольду Шварценеггеру портрет пришелся по душе. Зарубежная знаменитость поблагодарила Никаса Сафронова, заметив, что на полотне выглядит намного моложе. Артист переживал, что может повредить портрет по дороге, так как после Петербурга он отправится не в США, а в Европу. Артист попросил тщательно упаковать презент и доставить прямо к нему домой в Штаты.