"Выехать за счет тех, кому повезло меньше": Топурию разнесли за дерзкие высказывания

Казалось бы, приятный гармоничный снимок, однако текст, шедший в сопровождении к публикации вызвал волну возмущения. Топурия подписала фото так: "Невзрачное личико и плохая фигура многим женщинам помогли попасть в рай (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)". Текст экс-невеста рэпера Гуфа сопроводила безумным смайликом.
Вряд ли девушка имела ввиду что-то плохое или же имела своей целью как-то принизить остальных представительниц прекрасного пола. Тем не менее, пользователи социальной сети выдали неоднозначную реакцию. Многим такие высказывания показались дерзкими и оскорбительными.
"Попытка выехать за счет тех, кому повезло меньше в генетической лотерее? Уверенным в себе и счастливым женщинам такое точно не нужно", "А вы думаете значит что все дело во внешности?", " Глупая грузинка. Двух слов связать не может. Мозгов с орех.", "Невзрачное личико и плохая фигура – иди валить лес и отомсти матери природе," – выразили свое негодование фолловеры знаменитости.
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