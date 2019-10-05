"Выехать за счет тех, кому повезло меньше": Топурию разнесли за дерзкие высказывания

Известная в России певица Кети Топурия любит эпатировать публику своими пикантными снимками. В этот раз она снова выложила примечательное фото, однако пользователей не устроила подпись к нему.



Девушка опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" откровенную фотографию. В кадре девушка позирует у себя дома, прикрыв свои прелести лишь пушистым белым халатом. Впрочем, сложно сказать, что образ именно "домашний" – Кети сдают яркий макияж глаз и окрашенные матовой нюдовой помадой губы.

Казалось бы, приятный гармоничный снимок, однако текст, шедший в сопровождении к публикации вызвал волну возмущения. Топурия подписала фото так: "Невзрачное личико и плохая фигура многим женщинам помогли попасть в рай (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)". Текст экс-невеста рэпера Гуфа сопроводила безумным смайликом.

Вряд ли девушка имела ввиду что-то плохое или же имела своей целью как-то принизить остальных представительниц прекрасного пола. Тем не менее, пользователи социальной сети выдали неоднозначную реакцию. Многим такие высказывания показались дерзкими и оскорбительными.

"Попытка выехать за счет тех, кому повезло меньше в генетической лотерее? Уверенным в себе и счастливым женщинам такое точно не нужно", "А вы думаете значит что все дело во внешности?", " Глупая грузинка. Двух слов связать не может. Мозгов с орех.", "Невзрачное личико и плохая фигура – иди валить лес и отомсти матери природе," – выразили свое негодование фолловеры знаменитости.