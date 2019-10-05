"Я страдаю от хронической боли": популярная певица сообщила о страшном диагнозе

Австралийская певица Сиа сообщила поклонникам страшную новость. Вот уже много лет она борется с тяжелой болезнью – синдромом Элерса – Данлоса.
"Я страдаю от хронической боли. Я просто хочу поддержать тех из вас, кто также страдает от боли, неважно физической или эмоциональной. Продолжайте двигаться дальше", – приводит слова артистки Life.ru.
Синдром Элерса – Данлоса – это наследственное нарушение соединительных тканей. Болезнь является неизлечимой и поражает кожу, кровеносные сосуды и суставы.
Популярные темы форума
Дети это кошмар
Телец подлец
Самая некрасивая женщина в мире
Интернациональное имя ребенку
Как увести женатого?
Самый отстойный мужик
Имя для кошки
Самый классный мужик
В каком возрасте лучше становиться отцом?
Напишите сколько вам лет