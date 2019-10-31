Известная румынская певица странным образом пропала в Москве

По данным полиции, прилетевшая в Москву из Бухареста артистка перестала выходить на связь и словно испарилась. Отыскать звезду не удалось, и тогда к поискам подключились стражи порядка. Они проводят проверку по факту исчезновения певицы.
Обстоятельства, при которых пропала знаменитость, весьма странны. На связь перестала выходить вся ее команда, а это более шести человек. В Бухаресте уверяют, что в столицу певица INNA отправилась с охранником, водителем-мексиканцем, личным психологом, косметологом и музыкантами, передает агентство городских новостей "Москва".
Знакомый артистки на условиях анонимности отметил, что Елена Апостоляну "очень умная, правда, очень доверчивая". Он предположил, что ее могли "опоить чем-то где-нибудь в ночном клубе" и украсть телефоны.
В соцсетях певица INNА появлялась в последний раз три дня назад. Она поделилась снимком с Красной площади, на котором выглядела очень радостной. Поклонники переживают, что с их любимицей могло случиться несчастье.
Отметим, в ноябре 2008-го года вышел первый сингл певицы INNA. Песня под названием "Hot" была спродюсирована румынской группой "Play & Win". Сингл занял пятую позицию в национальном чарте Румынии – "Romanian Top 100" и принес девушке всемирную известность.
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