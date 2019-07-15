Знаменитый голливудский актер погиб при загадочных обстоятельствах

Тело американского актера Чарльза Левина обнаружили на заброшенной дороге в штате Орегон. Рядом с трупом был найден его мертвый питомец по кличке Boo Bear.
Как передает Life.ru, артист пропал 8 июля. Он уехал на автомобиле со своей собакой. С тех пор его больше никто не видел живым.
Напомним, что Чарльз Левин сыграл десятки ролей в кинофильмах и сериалах. Он снялся в картинах Вуди Аллена "Энни Холл" и "Манхэттен", а также принял участие в создании сериалов "Закон Лос-Анджелеса" и "Сайнфелд".
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