Посещаемая загадочным мужчиной Агузарова год не выходит из квартиры

Звезда 80-х Жанна Агузарова живет затворницей. Соседи очень переживают за артистку.

По словам Натальи, которая уже много лет делит лестничную клетку со звездой, артистка не выходит из квартиры. Также знаменитость перестала общаться с друзьями.

"Толпа музыкантов кутила в ее квартире неделями. Специфический запах травки не выветривался никогда. Но лучше бы так... Пропала наша певунья. Мы Жанну уже год не видели", – рассказала неравнодушная женщина.

Наталья отметила, что неизвестный мужчина средних лет носит продукты Агузаровой. Он ставит пакет на пол, звонит и уходит, через некоторое время приоткрывается дверь, и рука забирает продукты.

Нина Бодрова, другая соседка Жанны, заметила, что вечерами в квартире артистки горит свет. "Еще обратите внимание, что новогодние картинки собачек у почтовых ящиков клеила Агузарова. Раньше она часто ездила с моим отцом в лифте. Приветливая, вежливая. Но только одета всегда была странно: круглый год голова замотана платком, черные очки", – отметила женщина.

Журналисты связались с директором Жанны – Алексеем Каном. Мужчина заявил, что с артисткой все в порядке, она путешествует. Также менеджер певицы отметил, что люди говорят глупости.

Соседи обращались к участковому. Полицейский приехал к артистке, но дверь ему никто не открыл. Однако позже ему позвонила некая женщина, представилась Агузаровой и сообщила, что с ней все в порядке. "Дверь не открываю, потому что журналисты достают. Но вы можете верить, что это я. Обязательно появлюсь, когда приеду в Москву, я сейчас далеко", – уверил участкового голос в телефонной трубке.

Примечательно, что через пару дней после визита полиции Жанна затопила соседей снизу. Пострадавшие связались с Алексеем Каном. Спустя полчаса к знаменитости приехал человек, который обычно приносит продукты, и течь была устранена.

После того эпизода журналисты вновь связались с директором знаменитости. Алексей сообщил им, что Агузарова никого не заливала. Сейчас она находится в Венеции, а после полетит в США. Об этом сообщает Sobesednik.ru.