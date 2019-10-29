Вид 84-летней Фрейндлих вызвал беспокойство

Девушка опубликовала фото со счастливого события. Крестины прошли в день, когда правнучке Алисы Фрейндлих исполнилось четыре месяца. Таинство состоялось в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах.
Поклонники обратили внимание на внешний вид 84-летней артистки. У них создалось впечатление, что актриса не очень хорошо себя чувствовала. На снимке она кажется менее жизнерадостной, чем обычно. В комментариях к публикации Анны Мышинской фолловеры пожелали актрисе здоровья.
Отметим, 28 октября Алиса Фрейндлих получила еще одну приятную новость. Был подписан указ о том, что звезде театра и кино присвоили Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Напомним, у Алисы Фрейндлих есть дочь Варвара Владимирова, внучка Анна и внук Никита. По слухам, у Никиты есть ребенок, но достоверной информации по этому поводу нет.
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