Популярный актер тайно женился

Американский актер Дуэйн Скала Джонсон узаконил отношения с певицей Лорен Хашиан. Радостную новость он сообщил в социальных сетях, опубликовав фотографии церемонии на Гавайских островах.
"Мы согласны", – коротко написал артист. В комментариях пару поздравили такие популярные персоны, как актер Райан Рейнольдс, футболист Том Брэди и рэпер Пафф Дэдди, сообщает РИА ФАН.
Напомним, что Дуэйн Скала Джонсон стал встречаться с Лорен Хашиан в 2007 году. Влюбленные воспитывают двух девочек – четырехлетнюю Жасмин и годовалую Тиану, сообщает телеканал "360".
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