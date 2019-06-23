Сын Натальи Водяновой прошелся по подиуму
Российская манекенщица похвасталась достижением наследника на странице в Instagram. Наталья Водянова разместила несколько фотографий и видеороликов, снятых во время показа. "Я твой фанат номер один! Первое шоу моего малыша", – написала модель.
Поклонники поздравили счастливую мать и пожелали молодому человеку успехов в построении карьеры в модельном бизнесе. "Когда хороший человек несет красоту в этот мир – это прекрасно! Поздравления и удачи Лукасу!", "Лукас выделяется. Очень круто смотрится", "Он клевый. Ваша радость и гордость за сына понятны", – отметили подписчики.
Поклонники подозревают, что у звезды появился новый возлюбленный
Она попросила всех неравнодушных поддержать музыканта
В стране бушуют беспорядки
У балерины появились большие денежные проблемы
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
Где вы, обычные, нормальные женщины?
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Свекровь не хочет общаться с внуками
Почему мужчины такие наглые?
Прямая трансляция с Путиным
Анальный секс
Мой батяня отымел мою жену...
Жанна Фриске
Мачеха подкатывает к моему парню.
Что меняет роспись?
Раннее облысение
Навязчивая девушка
Беременна от пьющего
Негры.
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
Вам нравится женщины за рулём?
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
девушки убили мужчину ,за замечание не бросать бумажки.
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
Влюбилась в парня подруги
не будут строить храм в Екатеринбуре на месте парка!
Конфликт в Чемодановке
Как вы спасаетесь от жары?
Вопрос админу
Подарил машину, а оформил на себя
Двойное проникновение
Она верит в гороскоп
продукты в кредит ,с ума вообще сошли.