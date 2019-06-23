Сын Натальи Водяновой прошелся по подиуму

Старший сын Натальи Водяновой впервые вышел на подиум. 17-летний Лукас Портман принял участие в показе французского дома высокой моды Balmain.

Российская манекенщица похвасталась достижением наследника на странице в Instagram. Наталья Водянова разместила несколько фотографий и видеороликов, снятых во время показа. "Я твой фанат номер один! Первое шоу моего малыша", – написала модель.

Поклонники поздравили счастливую мать и пожелали молодому человеку успехов в построении карьеры в модельном бизнесе. "Когда хороший человек несет красоту в этот мир – это прекрасно! Поздравления и удачи Лукасу!", "Лукас выделяется. Очень круто смотрится", "Он клевый. Ваша радость и гордость за сына понятны", – отметили подписчики.