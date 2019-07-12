"Пара-мечта": Водянова впервые за долгое время вывела в свет мужа
В кадре модель запечатлена со своим гражданским супругом – бизнесменом Антуаном Арно. В последнее время он совсем пропал с глаз папарацци, а тут снова внезапно появился на светском мероприятии с женой.
К слову, это оказалась выставка ювелирных украшений Chaumet, которая накануне прошла в Монте-Карло. "Спасибо за то, что пригласили нас, и поздравляю с такой прекрасной выставкой, которая заставила мое сердце замереть", – искренне заявила российская топ-модель.
Невозможно не отметить идеально подобранные наряды влюбленных. Водянова надела для выхода в свет серое платье, сделанное из атласных ниток. Завершили образ колье, браслеты и кольцо с крупным драгоценным камнем. Антуан, в свою очередь, отдал предпочтение в пользу классического черного смокинга и белой рубашки с галстуком-бабочкой.
Подписчики не пытались скрыть свои эмоции. "Пара-мечта!", "Вы очень подходите друг другу!", "Стройны как боги!", – оставляли комплименты восторженные поклонники.
"Самая гармоничная пара!", – отметила фанатка.
Напомним, Наталья – многодетная мама. Троих – Лукаса, Романа и Неву – она родила еще в первом браке с бизнесменом Джастином Портманом. Их союз распался в 2011 году. Вскоре звезда начала отношения с Антуаном Арно, которому подарила двух мальчиков – Максима и Виктора.
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