"Серьезные проблемы со здоровьем": вскрылась причина исчезновения известной певицы

Когда корреспондент "Дни.ру" встретился с Варварой за кулисами светлого концерта по случаю пятилетия "Радио Вера", от сердца отлегло. Слава Богу, жива и здорова! Но, разумеется, где несколько месяцев пропадала популярная артистка, узнать хотелось.
"Были серьезные проблемы со здоровьем – не у меня, слава Богу, а у близких, – вздыхает певица. – Вот этим и занималась. Теперь все хорошо, но понервничала я изрядно. А еще часть времени мы с мужем провели на даче в тверских лесах, что в пятистах километрах от столицы. Там вообще нет связи, да и слава Богу – отдохнула от гаджетов. А еще была в монастыре – хотелось побыть в тишине, покое, подумать о жизни и будущем".
В этих местах артистка обосновалась почти 20 лет назад. С тех пор тут многое изменилось, у семьи появилась небольшая ферма с козами и курами. А вот дикая природа вокруг осталось первозданной – в окрестных лесах водятся зайцы, лоси и даже медведи.
До сих пор дикие животные не причиняли большой семье Варвары беспокойства. Но в этом году на дорогу выскочил дикий кабан! "Мы изрядно, конечно, понервничали, ибо встреча с агрессивным зверем не сулила ничего хорошего, но все обошлось!" – рассказала артистка.
По ее словам, она потихоньку возвращается в строй. Сейчас, например, занята репетициями программы "Лен", которую 9 и 10 октября представит на сцене зала "Стравинский" в театре "Геликон-опера". "Я радуюсь каждому дню, не держу ни на кого зла, ем здоровую пищу", – поделилась напоследок Варвара секретом хорошей физической и вокальной формы.
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Ей 45 мне 20
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Первый opгaзм
Дети это кошмар
Не " выметать ссор из избы "
Самая некрасивая женщина в мире
Самый сексуальный мужской голос?
Русская и африканец
Самый отстойный мужик