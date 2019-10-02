"Серьезные проблемы со здоровьем": вскрылась причина исчезновения известной певицы

Сегодня мы живем в таком мире, когда если человека нет в социальных сетях, то словно и вовсе нет. Успешность измеряется числом подписчиков, а любовь "лайками". Поэтому когда певица Варвара, публичный человек, вдруг перестала проявлять активность на своей странице в "Инстаграм", поклонники всерьез встревожились.

прочитано 1958 раз