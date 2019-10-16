Проклятие российского ТВ: звезда сериала "Солдаты" попалась на "уголовке" вслед за Бочкаревой

Звезду поймали на краже в одном из столичных фитнес-центров, куда она ходит заниматься. Как выяснилось, там Ольга Юрасова поддерживала не только фигуру, но и материальное положение. Актриса театра и кино регулярно обчищала шкафчики в женской раздевалке.
Все началось в июне, когда клиенты стали замечать пропажу личных вещей. Администрация установила камеры видеонаблюдения и пришла в ужас: воровкой оказалась звезда сериала "Солдаты". Видимо, качества ее экранного мужа – прапорщика Шматко – заразны, передает телеграмм-канал "112".
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Убийство школьницы в Саратове
Самая любимая советская комедия в США
Привередливый муж
Давайте поиграем!
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Как нам хорошо жилось в СССР ,у всех было своё место в жизни и очереди.
Что нас ждет в 2020?
Козел