Модель Playboy метит в президенты

Бывшая модель популярного журнала Playboy Ава Карбатич намерена баллотироваться на пост президента Хорватии. Собрали для вас лучшие фото!

Девушке всего 31 год, но она успела завоевать любовь поклонников. Однако это далеко не на руку возможному президенту, ведь на ее счету эротические фото– и видеосъемки, участие в реалити-шоу и даже запись музыки. Да-да, Карбатич пробовала себя и в качестве певицы.

В рамках своей предвыборной кампании девушка говорит о легализации марихуаны и проституции. По словам Авы, это нужно для того, чтобы обезопасить представительниц древнейшей профессии от посягательств и для сбора налогов, ведь секс-развлечения довольно популярны по всему миру.

"Политика – моя вторая любовь. Я больше не могу смотреть на все те плохие вещи, что происходят с моей страной. Молодежь уезжает, рождаемость падает", – цитирует бывшую звезду журнала Playboy Life.

Стоит отметить, что у девушки не только примечательные фигура и "послужной список", но и отличные умственные способности. Карбатич получила высшее образование. Она является профессором итальянского языка.

Ава успела выпустить роман, автобиографию и даже попробовать себя в роли художницы. Тем не менее девушка прекрасно понимает, что ей предстоит много хлопот, чтобы пробиться сквозь тернии к звездам.





"Знаю, что получу много нелестных комментариев от троллей, лишь потому что я старлетка. Но ведь они проигнорируют мою интеллектуальную сторону, где я профессор итальянского языка и романской литературы", – высказалась Карбатич.



