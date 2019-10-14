Модель Playboy метит в президенты

Девушке всего 31 год, но она успела завоевать любовь поклонников. Однако это далеко не на руку возможному президенту, ведь на ее счету эротические фото– и видеосъемки, участие в реалити-шоу и даже запись музыки. Да-да, Карбатич пробовала себя и в качестве певицы.
В рамках своей предвыборной кампании девушка говорит о легализации марихуаны и проституции. По словам Авы, это нужно для того, чтобы обезопасить представительниц древнейшей профессии от посягательств и для сбора налогов, ведь секс-развлечения довольно популярны по всему миру.
"Политика – моя вторая любовь. Я больше не могу смотреть на все те плохие вещи, что происходят с моей страной. Молодежь уезжает, рождаемость падает", – цитирует бывшую звезду журнала Playboy Life.
Стоит отметить, что у девушки не только примечательные фигура и "послужной список", но и отличные умственные способности. Карбатич получила высшее образование. Она является профессором итальянского языка.
Ава успела выпустить роман, автобиографию и даже попробовать себя в роли художницы. Тем не менее девушка прекрасно понимает, что ей предстоит много хлопот, чтобы пробиться сквозь тернии к звездам.
"Знаю, что получу много нелестных комментариев от троллей, лишь потому что я старлетка. Но ведь они проигнорируют мою интеллектуальную сторону, где я профессор итальянского языка и романской литературы", – высказалась Карбатич.
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