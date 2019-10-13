Миранда Керр стала многодетной мамой

На днях стало известно о пополнении в семье знаменитости. Миранда подарила своему супругу, миллиардеру Эвану Шпигелю, еще одного сына.
Супруги не стали объявлять об этом радостном событии во всеуслышание. Но шустрых журналистов не проведешь. Информация о рождении еще одного наследника моментально появилась на страницах интернет-издания Daily Telegraph.
Отметим, Керр вышла замуж за Шпигеля в мае 2017 года. Их свадьба проходила в строгой секретности на заднем дворе личного особняка жениха в Брентвуде.
В прошлом году светская дива родила любимому мужчине первого мальчика – Харта. Вскоре после родов влюбленные объявили о второй беременности.
До Эвана Миранда уже была в официальном браке. Ее избранником был английский киноактер Орландо Блум. Собственно, именно он является отцом первого ребенка модели – мальчика по имени Флинн. Несмотря на разрыв, знаменитостям удалось остаться друзьями ради сына.
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