Экс-супруг Майли Сайрус закрутил новый роман

Недавно папарацци застали мужчину в компании новой дамы. Ей оказалась звезда сериала "Династия" Мэддисон Браун.
Журналистом даже удалось сделать несколько снимков, подтверждающих бурную связь между знаменитостями. На одном из кадров влюбленные прогуливаются по улицам Нью-Йорка, держась за руки. А на других звезды запечатлены во время страстного поцелуя в подземке мегаполиса.
Тем временем, Майли тоже не сидит на месте. Вскоре после объявления о разводе она стала встречаться с австралийским исполнителем Коди Симпсоном.
Напомним, первым инициативу о разрыве официальных отношений выказал Хемсворт. Он обосновал свое решение наличием неразрешимых противоречий между ним и знаменитой исполнительницей. К слову, супруги прожили в браке всего восемь месяцев. Хотя до этого встречались около десяти лет.
Но, определенно, естьи некоторые плюсы в столько быстром расторжении официальных отношений. Например, за такой короткий промежуток пара не успела накопить совместно нажитое имущество. А значит и делить при разводе им нечего.
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