Муж известной певицы подал на развод

Известный голливудский актер Лиам Хемсворт подал документы на развод с певицей Майли Сайрус, пишет TMZ. В качестве причины мужчина указал "неразрешимые противоречия".
Звезды предполагают, что их развод будет быстрым – детей у пары нет, как и совместно нажитого имущества. В брак Хемсворт и Сайрус вступили недавно – в декабре 2018 года. 11 августа стало известно, что Хемсворт и Сайрус расстались. Ни актер, ни певица не комментируют в подробностях свой разрыв.
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