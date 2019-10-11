Михаил Кокшенов загремел в больницу с гнойной раной

Актер попал в одну из столичных больниц 10 октября. Звезду театра и кино осмотрели врачи – они обработали воспалившееся место и оказали необходимую помощь. Затем Михаила Кокшенова отпустили домой, передает сайт "Комсомольская правда".
После перенесенного два года назад инсульта 83-летний артист так и не смог восстановиться. Он практически перестал появляться на публике и давать интервью.
Болезнь тяжело отразилась на здоровье знаменитости. Актер был частично парализован. Кроме того, Михаил Кокшенов никого не узнавал и не разговаривал.
Врачи сделали все возможное, чтобы поставить актера на ноги, но о полном выздоровлении говорить не приходится. За звездой фильмов "Ширли-мырли", "Белые росы" и "Русский бизнес" ухаживают бывшая и нынешняя жены, а также сиделка.
Михаил Кокшенов – советский и российский актер театра и кино, режиссер и сценарист. Снялся более чем в ста фильмах. Наиболее известны его роли в картинах "Женя, Женечка и "катюша", "Даурия", "Не может быть!", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли".
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