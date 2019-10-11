Михаил Кокшенов загремел в больницу с гнойной раной

Свадьба Бондарчука и Андреевой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Нагло врет": умирающая от рака Заворотнюк получила оплеуху
Обнародована подноготная скандала Эрнста и Собчак
"Идиотка, хамка, проститутка": в "Ленкоме" после похорон Захарова плюнули в лицо вдове Караченцова
Cмерть Началовой оказалась постановкой родственников и Первого канала
50-летнюю Бондарчук поздравляют с беременностью
партнеры
Пятница 11 октября
Лента новостей
11:44
Соратник Трампа стал жертвой пранкеров из России
11:35
В Братске 27 человек отравились шаурмой
10:55
На танкере в Красном море прогремел мощный взрыв
10:41
Порошенко поставили страшный диагноз
10:32
В Подмосковье стая собак загрызла ламу
09:59
Двое неизвестных с пистолетом ограбили букмекерскую контору в Москве
09:57
Трамп разнес демократов за попытку импичмента
09:42
Сборная России по футболу одержала оглушительную победу над Шотландией
09:24
Зеленский пригрозил наказанием травмированному Порошенко
09:16
Будущих водителей в России проверят на хронический алкоголизм
08:14
Страшное убийство девочки в Саратове шокировало народ
06:37
Россияне обомлели при виде скрытой могилы после слухов о смерти Заворотнюк
06:35
"Это катастрофа": грубиян Зеленский оскорбил Меркель
04:19
Рассмотрела вблизи: известная актриса в подробностях рассказала о внешности королевы Елизаветы
02:09
"Хотел именно молодого мужчину": всплыла история создания "Голубой луны" Моисеева
23:53
От отношений Рапунцель из "Дома-2" осталось только тату
22:50
Киоски приносят Москве миллиарды рублей ежегодно
21:59
Раскаявшийся Малахов приехал к высокопоставленным людям на серьезный разговор
21:57
"Не может двух слов связать": Зеленский опозорился на публике
21:57
Скромная свадьба известного футболиста удивила Бондарчук
21:55
В Кемерове вора выдал отпечаток на окне кафе
21:37
Под Тюменью учитель ОБЖ избил школьников на уроке
21:30
Заговоривший о Заворотнюк Басков оконфузился
21:18
В Москве укравшая 6 миллионов мошенница преподает уроки по ведению бизнеса
21:17
В Удмуртии оскорбившему судью мужчине грозит срок
21:02
"Кукла Барби": сверкающая Гагарина восхитила народ
20:30
"Все моложе и все краше": 69-летняя Бабкина заметно преобразилась
19:54
Темникова получила удар током на съемках шоу
19:44
Беременная невеста Тимати удивила поклонников заявлением о замужестве
19:21
Вылетевший из Москвы самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился из-за пистолета на борту
18:53
Пугачеву заметили в компании незнакомца приятной наружности
18:41
В Башкирии на заводе из-за аварии разлились стоки
18:04
Голодающий Харламов напугал россиян
17:59
Названо условие присоединения Белоруссии к России
17:41
Дочь Заворотнюк отреагировала на просьбы Михайлова молиться
17:34
Вскрылись новые подробности гибели Цоя
17:13
"Мне больно двигаться": разбитую Дакоту приковало к кровати
16:39
Савичева собралась выселить мужа из-за огромного страха
16:13
В Москве полицейские утащили с дороги женщину без трусов
16:08
Силовики Порошенко и Зеленского устроили перестрелку в Донбассе
15:58
"Вот это эротика": Дакота в соблазнительном бикини произвела фурор
15:56
Огромная волна накрыла с головой туриста-экстремала (видео)
15:53
"Стану старой бабкой": Высоцкая рассказала о борьбе с комплексами
15:37
Бывший любовник Заворотнюк отказался от своих слов
15:29
"Мне что-то угрожает": Зеленский оправдался за чудовищный скандал с применением силы
15:25
Обворожительная дочка Кудрявцевой растрогала народ (видео)
15:13
Билан рассказал о мешке денег от Пугачевой
15:11
"Я сама разберусь!": Хилькевич отбилась от обвинений
15:04
Госдума защитила права участников ЖСК
15:04
Билан о скрывающей свое состояние Заворотнюк: Она не имеет права!
14:37
"Мертвая королева": Солнцев жестко приложил зазнайку Бузову
14:33
Голубкина начала пропагандировать естественную старость
14:23
В Крыму задержали готовившего теракт экстремиста
14:05
Раскрыт секрет сохранения хорошего зрения
14:04
"Это же Заворотнюк!": в подмосковном лесу обнаружена тщательно скрываемая ото всех могила (фото)
14:03
Зеленский поставил на место осмелевшего Порошенко
14:01
Подозреваемая в романе с Меладзе солистка "Виа Гры" сравнила его с Богом
13:53
В Петербурге пенсионерку обокрали на 130 тысяч рублей
13:49
"Поздняк метаться": молодящуюся Королеву призвали остановиться
13:24
На заводе в Австрии прогремел взрыв
13:11
"Поклеп": травля Бочкаревой из-за наркотиков вызвала у близких оторопь
13:10
"Черный ангел": 49-летняя Кэмпбелл околдовала новым образом
12:58
Обманувший Путина Лукашенко встал на сторону Украины
12:49
Обаме припомнили позорный провал из-за России
12:49
В Коми пьяный мужчина жестоко избил врача
12:23
Нет больше сил терпеть: звезда "Дома-2" подала на развод
12:23
Маркл заполучила долгожданную корону
12:20
Двое погибших: в Подмосковье столкнулись легковушки
12:18
"Похоже на помолвку": Топурия "засветила" обручальное кольцо
12:14
Умирающую Заворотнюк оценили в 800 тысяч рублей
12:06
Обнаглевший Зеленский поставил дерзкое условие Путину
11:59
"Сдался": Зеленского обвинили в подыгрывании радикалам
11:48
Самая разыскиваемая девочка в мире: что ее ждет
11:42
Зеленский нелепо оправдался после унижения от Трампа
11:36
"Я много в жизни страдала": Толкалина вне себя из-за несчастной любви
11:33
Гороскоп на неделю
11:26
В Екатеринбурге аварийно сел Ан-12
11:21
"Каждый человек красив!": обнажившаяся трансгендерная модель стала сенсацией
11:07
В окружении Зеленского проболтались о попытке подставить Путина
10:53
Подруга Заворотнюк: Мы не идем к выздоровлению
10:52
Знаменитый художник умер в Петербурге
10:46
Свергнет Зеленского: названо имя следующего президента Украины
10:46
Нюша призналась в интимном желании
10:27
Под Москвой в подвале гаража обнаружили казино
10:17
Трамп назвал условия сотрудничества по делу о своем импичменте
10:13
"Потрясающая": известная актриса заставила народ задохнуться от восторга
09:56
Владимир Путин отправил в отставку советника президента
09:51
Саакашвили мощно врезал вороватому Порошенко
09:43
"Где твоя молодая жена?": раздевшийся до трусов Галкин переполошил россиян
09:32
Певица Ольга Кормухина откровенно об онкологии: Мне поставили диагноз
09:26
Зеленский признался в бессилии из-за российского Крыма
09:25
В Москве назвали самые популярные имена новорожденных
09:19
Новый сезон "Алых парусов": Великая история любви в мюзикле Дунаевского
09:11
Оскандалившейся Бочкаревой дали пинка под зад
08:52
Штраф или арест: россияне могут поплатиться за курение детей
08:44
"Ей просто не дали нормально лечиться": бывший любовник выступил с заявлением о Заворотнюк
08:21
Как растяпа Порошенко профукал Украину
08:18
"Бал в России правит Сатана": потратившей миллионы на свадьбу Собчак влепили звонкую пощечину
06:24
"Забитая деревенщина": Рудковская получила очередной удар от неприятеля
04:07
Накладная грудь: Джоли оплевали за нелепый вид на красной дорожке
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Куда сходить в Москве: афиша c 11 по 17 октября
В работе "Инстаграма" произошел глобальный сбой
Будет пополнение? Лорак привела в замешательство изменениями в фигуре
"Второй шаг": Зеленского обвинили в стремлении сдать Украину
Получившая пощечину на шоу Волочкова: Очень тяжело переживаю предательство
Россиян предупредили о росте цен на воду
Шоу-бизнес

Михаил Кокшенов загремел в больницу с гнойной раной

Михаил Кокшенов. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитому артисту потребовалась помощь медиков. Причиной беспокойства стала гнойная рана на ноге у Михаила Кокшенова.
прочитано 972 раза

Актер попал в одну из столичных больниц 10 октября. Звезду театра и кино осмотрели врачи – они обработали воспалившееся место и оказали необходимую помощь. Затем Михаила Кокшенова отпустили домой, передает сайт "Комсомольская правда".

ПО ТЕМЕ

Сраженному приступом Кокшенову вызвали медиков

Уже не тот: переживший инсульт Кокшенов неожиданно исчез

После перенесенного два года назад инсульта 83-летний артист так и не смог восстановиться. Он практически перестал появляться на публике и давать интервью.

Болезнь тяжело отразилась на здоровье знаменитости. Актер был частично парализован. Кроме того, Михаил Кокшенов никого не узнавал и не разговаривал. 

Врачи сделали все возможное, чтобы поставить актера на ноги, но о полном выздоровлении говорить не приходится. За звездой фильмов "Ширли-мырли", "Белые росы" и "Русский бизнес" ухаживают бывшая и нынешняя жены, а также сиделка.

Михаил Кокшенов – советский и российский актер театра и кино, режиссер и сценарист. Снялся более чем в ста фильмах. Наиболее известны его роли в картинах "Женя, Женечка и "катюша", "Даурия", "Не может быть!", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли".

Автор: 11 октября 2019, 11:23

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Трамп разнес демократов за попытку импичмента
Зеленский пригрозил наказанием травмированному Порошенко
Названо условие присоединения Белоруссии к России
Обаме припомнили позорный провал из-за России

Шоу-бизнес

"Очень тяжело": Басков вынужден отменить празднование дня рождения из-за похорон
Красавица-вдова объявила о пополнении в семье после смерти Хворостовского
"Тихий ужас": Варнаву разнесли за новый образ
Истекающий гноем Кокшенов загремел в больницу

Проишествия

Страшное убийство девочки в Саратове шокировало народ
Силовики Порошенко и Зеленского устроили перестрелку в Донбассе
Огромная волна накрыла с головой туриста-экстремала (видео)
Один погиб: стрельба в жилом доме попала на видео

Lifestyle

Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу
Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
"Он был знаменит и одинок": жены о жизни с Георгом Отсом
Шоу-бизнес

"Это же Заворотнюк!": в подмосковном лесу обнаружена тщательно скрываемая ото всех могила (фото)

Корреспондент "Дни.ру" удивился сенсационной находке
Шоу-бизнес

"Стулья пошли в ход": как разругались Игорь и Вадим Верники

Актеру не понравилось, как брат взял у него интервью
Шоу-бизнес

"Люди переживают": Брежнева отреагировала на слухи о разладе с мужем

Звезда сделала заявление
Политика

Свергнет Зеленского: названо имя следующего президента Украины

Известный журналист проговорился

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Китайский гороскоп на 2020 год
Совет на выходные
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

15-летняя фигуристка уделала чемпионку Загитову
Вляпавшийся в скандал Смолов отбил шесть миллионов
"Просто так получилось": Мамаев нелепо оправдался за дебош после освобождения
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки

Регионы

Украинцы возрадовались из-за внезапной проблемы с Крымским мостом
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru