Боярский шокировал хамской выходкой

Знаменитый актер оставил свой автомобиль Mercedes на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, уйдя по своим делам. Когда журналисты попросили Михаила Боярского прокомментировать случившееся, он повел себя крайне эмоционального и резко.
"А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне ******* (наплевать – Прим. ред.) на вас", – цитирует артиста Телеграм-канал 112. Такое хамство стало шоком даже для видавших всякое журналистов.
Такого от любимой миллионами зрителей звезды отечественного кино никто не ожидал. Можно предположить, что у артиста сейчас непросто период. Так, ранее Михаил Боярский признавался, что чувствует себя одиноким в собственной семье.
Как писали "Дни.ру", исполнитель роли д’Артаньяна сообщил, что чувствует себя брошенным. По его словам, его супруга – Лариса Луппиан находится под колоссальным давлением обязанностей. Ведь на ней воспитание внуков, хозяйство, работа. "Я это понимаю и помалкиваю по поводу того, что меня все давно забросили. Моя супруга уделяет внимание внукам, театру – кому угодно, но только не мне…" – делился откровениями о семейной жизни Михаил Боярский.
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